El tenso encontrón entre Diego Armando Maradona y Gastón Fernández en el clasico de La Plata

Este sábado la ciudad de La Plata se paralizó por completo. Gimansia y Esgrima recibía a Estudiantes en una nueva versión del clásico entre ambos equipos de dicha zona de Argentina, con el morbo de seguir viendo a Diego Armando Maradona sentado en la banca del cuadro local.

Tras un intenso empate sin goles finalizados los primeros 45 minutos del partido, Gastón Fernández, exvolante de la Universidad de Chile, hoy en Estudiantes, se enfrascó en una dura discusión con el "pelusa" tras una jugada puntual.

Camino a los camarínes, el ídolo argentino encaró al volante por una jugada, lo que fue respondido, entremedio de las risas, por Fernández, algo que no gustó nada a Maradona, quien tuvo que ser calmado por sus ayudantes técnicos y los propios jugadores del "lobo".

Tras el partido y consumada la derrota de Gimnsia a manos de Estudiantes, los ánimos en el banco del "lobo" estaban caldeados y prueba de ellos fue el propio Maradona. Tras el pitazo, Fernándes se acercó al Diego para pedirle disculpas por lo del entretiempo, pero el "pelusa" estaba completamente sacado y se fue contra el volante: "¡¡¡No me boludees, no me boludees!!!", le gritó al salir de la cancha.

"Son cosas que quedan dentro de la cancha, no estoy a la altura de pelearme con Maradona", dijo Gastón Fernández tras el encontrón que casi termina a los golpes.