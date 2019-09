El técnico de Costa Rica anunció que deja su cargo porque entrenar selecciones es 'aburrido'

La sinceridad lo liberó. El entrenador uruguayo Gustavo Matosas anunció que luego de los amistosos de fecha FIFA dejará de ser el técnico de la Selección de Costa Rica y que él pagará la cláusula de rescisión de su contrato con la federación centroamericana.

El charrúa de 52 años, que suma diversos títulos como futbolista y director técnico, comentó ante los medios que en un representativo nacional "no me siento productivo, a veces parece que estoy de vacaciones, recibo los jugadores cada dos meses".

Matosas dijo que su partida desde los Ticos "no es un tema de dónde voy a ir ni dónde no voy a ir, ni un tema económico" y que lo hace porque "no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido, porque no tienes a los jugadores".

El uruguayo ganó la Copa Libertadores, la Supercopa Sudamericana, la Copa Intercontinental y la Copa América como jugador, también obtuvo las ligas de Uruguay y México, además de la Concachampions, como entrenador.