El técnico de Alexis en Udinese: 'Con Conte, Sánchez volverá al top 10 mundial'

El exentrenador de Alexis Sánchez en Udinese, Francesco Guidolin, llenó de elogios al tocopillano en su llegada al Inter de Milán. Habló de cómo era el chileno en el pasado y de lo que espera de él en su vuelta a Italia.

"Tengo un hermoso recuerdo de él también porque esa temporada, junto con la siguiente, fueron increíbles para el Udinese. Alexis anotó 12 goles y sirvió 10 asistencias formando una pareja devastadora con Totò Di Natale, su contribución para terminar cuarto fue decisiva", comenzó diciendo el DT.

En esa línea, añadió que "uno podía sentir y notar que era prometedor, que tenía talento, pero que aún no había explotado. Cuando lo conocí en Udine y pude trabajar en ello todos los días, me di cuenta de que tenía que jugar en un papel diferente, desde el número diez y no desde el delantero externo".

"Era un segundo delantero de mitad de la espalda detrás de Di Natale que tenía una camiseta número 10, pero jugó desde el número nueve. En ese papel, Sánchez estaba más en el corazón del juego, podía variar y expresar sus habilidades al máximo. Diría que nos fue bien como equipo, pero también a Alexis", agregó sobre el máximo goleador en la historia de la Roja.

¿Qué espera de él en el Inter? "Alexis está en la cima de la madurez física y atlética, tiene 30 años, todavía espero grandes cosas de él y en Chile él ha demostrado que todavía se siente bien. El Sánchez que conocí, con las experiencias que ha tenido a lo largo de los años, debería hacer grandes cosas en el Inter, incluso extraordinarias", manifestó.

Finalmente, Guidolin sostuvo sobre Alexis que "con Conte puede volver al top 10 mundial".