El principal objetivo de Hernán Caputto: 'Generar una identidad de jugador de la U'

Hernán Caputto fue confirmado como el nuevo Jefe de Área Técnica de fútbol formativo de Universidad de Chile.

El ex DT de la Selección sub 17 aseguró al sitio oficial de los azules que está contento de volver al cuadro laico. "Estoy muy feliz de poder estar acá. Yo quiero continuar y contribuir a la formación de los futuros futbolistas, pero principalmente a futuras personas. Yo creo que de eso se trata, formar personas para que luego sean jugadores de fútbol".

El ex portero estuvo en la U entre 2006 y 2009, este último año consiguió ganar el Torneo de Apertura. Caputto confesó que su principal objetivo es: "Tener claro y generar una identidad de jugador de la U, que sepa que estar aquí es estar en un gran club y que sienta la identidad de eso y que quiera llegar al primer equipo. Muchas veces a los jóvenes les cuesta entender que lo más lindo es jugar en tu propio club en el primer equipo".

Caputto destacó las características que quiere ver en el cuadro universitario en todas las divisiones inferiores. "Lo más importante es visualizar el perfil del jugador que uno cree para Universidad de Chile y que pueda ser un real potencial a futuro en el primer equipo. Luego, tener muy claro y unificar criterios en todas las categorías y tener una manera transversal de juego. Lo que pretendemos es ver a un equipo de la U que sea protagonistas, adueñarnos del juego y generar competitividad en todas las categorías".

Finalmente, tras su pasado como técnico de las selecciones juveniles sub 15 y sub 17, confesó que los jugadores que llegaban a la roja provienentes de la tienda azul son distintos. "Universidad de Chile es un equipo que siempre provee muchos jugadores a la selección. Me tocó estar en muchos proceso de diferentes selecciones. Lo que siempre digo es que los jugadores de U. de Chile tienen un carácter diferente".