El potente reclamo que hizo Barnechea tras la goleada sufrida ante Colo Colo: 'Fuimos perjudicados'

La goleada que le propinó Colo Colo a Barnechea en el estadio Monumental por Copa Chile trajo secuelas, y no precisamente por el resultado, si no por una jugada en particular que sacó del partido a un futbolista del cuadro huaicochero.

Juan Manuel Insaurralde fue de manera muy brusca a disputar un balón con Mikel Arguinarena, la cual dejó como resultado una lesión del jugador visitante.

"Lamentable como se normaliza el juego sucio. Fue una jugada que nos perjudicó, que pudo haber sido roja y sacó del duelo a uno de nuestros jugadores más importantes por una lesión en la espalda que aún no tiene cuantía ¿Sanción? Una amarilla. Fuimos perjudicados", fue la dura frase que lanzó Barnechea en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que el partido de vuelta ante los albos por los octavos de final, se disputará este domingo 21 de julio a las 12:00 horas.