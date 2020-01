El penal más loco de la historia: arquero tapó dos veces, lo expulsaron y un compañero atajó por él

El fútbol realmente ya da para todo. En esta oportunidad se hizo viral uno de los penales más locos en la historia de este deporte.

El hecho se dio en la tercera división del fútbol turco, cuando el Usakspor le ganaba por 2-0 al Ergene Velimese, y en los minutos finales del cotejo le cobraron un tiro desde los 12 pasos para la visita.

El golero local se puso en el pórtico y logró salvar a su equipo en dos oportunidades, pero el árbitro consideró que se había adelantado en ambos tiros y decidió expulsarlo.

Tras ello, vendría algo mucho más llamativo, ya que un compañero de equipo, que no era arquero, terminó atajando el tercer penal y desató la locura del público, quienes no podían creer lo que estaban viendo.

