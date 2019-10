El mensaje de Vidal que fue criticado en Argentina: 'Parece que es más brasileño que nadie'

Luego de que Arturo Vidal subiera una particular publicación en su cuenta de Twitter, apoyando a Flamengo tras su paso a la final de Copa Libertadores, en Argentina terminaron haciendo eco de la situación.

"Vamos Flamengo carajo!!! con todo a la final", publicó el volante chileno, mensaje que fue contestado desde el otro lado de la cordillera.

"Es chileno, juega en España y nunca pasó por un equipo de Brasil pero, en esta final de la Copa Libertadores, parece que Arturo Vidal es más brasileño que nadie", lanzó tajántemente Olé.

En esa línea, el medio recordó una frase que lanzó Vidal en el pasado. "Me encanta el fútbol brasileño y me gustaría jugar algún día en ese país. Me gustaría jugar en Flamengo, que es un equipo apasionado como yo".

Para los hinchas del Flamengo tampoco pasó desapercibida la publicación y alentaron a Vidal a que se vaya a jugar para allá en un futuro.