El mensaje de Marcelo Díaz a Gabriel Arias: 'No sabes cómo me pongo en tu lugar'

Si alguien sabe de críticas en redes sociales, ese es Marcelo Díaz. El volante, a quien mucho hinchas todavía cuestionan su participación con la Selección Chilena en la Copa Confederaciones, donde un error suyo le permitió a Alemania ganar dicho compromiso, se cuadró con Gabriel Arias, portero de la Roja.

El arquero, quien en las últimas horas cerró sus cuentas de redes sociales por graves amenazas a su familia, ha tenido muestras de apoyo desde todos los sectores del fútbol nacional, y uno de ellos, fue el del volante: "no sabes cómo me pongo en tu lugar y entiendo la situación incómoda que estás pasando debido a algunos inadaptados y malvados personajes que se esconden detrás de redes sociales para demostrar todo su odio a terceros sin tener un mínimo de empatía y menos respeto", escribió Díaz en su cuenta Instagram.

Compañeros en Racing de Avellaneda de Argentina, Díaz agregó que: "tu no mataste a nadie, no violaste a nadie, no le robaste a nadie, entonces debes mantener tu frente en alto y seguir para adelante porque la vida continúa. Acá estamos contigo eso es para siempre!!! OJO, no hablo desde lo futbolístico, sino que hablo desde lo humano", cerró el volante.