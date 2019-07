El mensaje de Brian Fernández por Gabriel Arias: 'Respeten, porque él dejó mucho por esos colores'

El actual jugador del Portland Timbers de la MLS, Bryan Fernández, quien además tuvo un exitoso paso por Unión La calera, salió en defensa del golero Gabriel Arias, luego de ser sumamente criticado por la actuación que tuvo ante Perú en Copa América.

Al respecto, el mediocampista le dedicó un sentido mensaje al golero en su cuenta de Instagram.

"Todo va a estar bien hermano, todos te queremos y te vimos disfrutar de una Copa América de la mejor manera. El fútbol es así, pero las personas no entienden que detrás de un jugador hay una persona. Ojalá la gente aprenda a respetar a las personas, insulten y todo bien, pero no meterse con la familia e hijos, no es bueno eso, porque después todo vuelve", comenzó diciendo Fernández.

En esa línea, agregó: "Respeten porque él dejó mucho por esos colores, ahora que se quedan afuera amenazan con sus hijitos, que mala leche son. Siempre con esa sonrisa y a darle con todo", cerró.