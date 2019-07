El mensaje de Alex Morgan tras resultado de la acusación de violación en contra de Cristiano Ronaldo

Luego de conocerse el resultado a la denuncia por presunta violación en contra de Cristiano Ronaldo, donde se decidió desestimar la imputación al futbolista realizada por la modelo Kathryn Mayorga, la jugadora estadounidense Alex Morgan tuvo una particular reacción.

La futbolista norteamericana públicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter haciendo eco a una publicación de Vice, titulada "Ronaldo es un ícono de la corrupción en los deportes".

"Ahora esto es gran periodismo", lanzó la estrella mundial del fútbol femenino. Su mensaje iba acompañado de un enlace a un artículo periodístico que revela su opinión al respecto.

Cabe consignar que en el artículo expuesto por Morgan, también se hablan de otras acusaciones de agresión sexual en contra del delantero de la Juventus y de sus casos frente a la justicia por inconvenientes con el fisco.

Now this is great journalism. https://t.co/yg0OuDKJlG