El letal nocaut en la UFC que terminó con Alistair Overeem con el labio partido a la mitad

Quedaban diez segundos de pelea en el quinto round de la UFC Washington que enfrentaba a Alistair Overeem y Jairzinho Rozenstruik, cuando este último le propinó un letal puñetazo que terminó con el labio de Overeem partido a la mitad.

El árbitro, al ver la situación, se vio en la obligación de declarar a Rozenstruik como ganador de la pelea. Las impresionantes imágenes se viralizaron por redes sociales debido al aspecto del labio de Overeem y también por la brutalidad y fuerza del puñetazo.

El luchador tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de inmediato, poniendo en pausa la intención de llevarse el título a casa; lo que si se llevó, fue una gran cantidad de puntos en su rostro.

Por su parte, Jairzinho Rozenstruik continúa como invicto y con esta, sumó 10 victorias consecutivas; cabe mencionar que todos sus triunfos han sido por nocaut, nunca se ha tenido que ocupar a los jueces para sus peleas.

Revisa el momento a continuación:

The moment Alistair Overeem lost his lip to the right hand pic.twitter.com/3YThcV9Bpb