El insólito lujo de Neymar que se terminó volviendo viral en redes sociales

Neymar Jr. volvió a sorprender a todos en el fútbol francés, pero no precisamente por un nuevo golazo que haya anotado, si no por un lujo tan particular, que terminó dando la vuelta al mundo.

En el duelo por las semifinales de la Copa de Francia entre el PSG y el Reims, el ariete brasileño dejó atónitos a los fans que veían el partido desde las tribunas y la televisión, creando un pase pocas veces visto en el fútbol mundial.

En las imágenes, se observa como el jugador recibe la pelota y sin darse la vuelta, le da da un pase a un compañero con su trasero. Lujo que fue bautizado como la "culinha" en Brasil.

"Una genialidad", "de locos", "simple suerte", "provocadora", fueron algunas de las reacciones en redes sociales.