El insólito error que cometió el arquero del Liverpool durante partido de la Premier League

Adrián San Miguel, golero del Liverpool, viene siendo protagonista en los últimos días en su escuadra, para bien y para mal.

Primero fue figura al atajar un penal clave ante el Chelsea en la Supercopa de Europa, aunque unos días después se terminó mandando un blooper de aquellos en la Premier League.



En su intento de salir jugando, le terminó regalando la pelota al rival, a quien le rebotó y decretó el descuento para el Southampton.

Pese a la desafortunada jugada, su conjunto se impuso por 2-1, en duelo válido por la segunda jornada del campeonato inglés.



Adrian trying to be Karius? #SOULIV pic.twitter.com/SCrKdDl538

When Adrian has £1000 on Liverpool to win & BTTS... #LFC pic.twitter.com/jyuewCleWL