El gran lamento de Recoba por lesión de Alexis en Inter: 'No tiene reemplazante'

La nueva lesión de Alexis Sánchez terminó complicando en demasía a Antonio Conte y todo el Inter de Milán, considerando que en el último partido de los neroazzurro por la liga, sólo lograron igualar ante Parma, mostrando un bajo nivel de juego.

En ese contexto, un ídolo del club, como el uruguayo Álvaro Recoba, habló de la situación del equipo y se terminó lamentando el negativo presente que atraviesa el chileno.

"El Inter no es comparable a la Juventus en este momento, ya que las dos competiciones pesan y en este momento no tienen la profundidad de la 'Juve'. La pasión de los fanáticos del Inter afecta, no recordaba lo que era eso", comenzó diciendo el charrúa en el programa Tiki Taka de la TV italiana.

En esa línea, le dedicó algunas palabras al tocopillano. "Alexis Sánchez resultó lesionado y para suplirlo están Esposito y Politano. No es lo mismo, no tiene reemplazante", cerró.