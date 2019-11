El gran dilema de Griezmann para adaptarse al FC Barcelona: 'Soy demasiado tímido'

Pese a que llegó como el fichaje estrella para esta temporada en el FC Barcelona, Antoine Griezmann no ha logrado adaptarse como desearía en los culés, considerando que no ha podido brillar como si lo hizo durante su estancia en el Atlético de Madrid.

Pero lejos de apartarse de esta situación que está atravesando, el delantero francés reveló cuál es el hecho que más lo afecta durante el día a día en el conjunto culé.

"Soy realmente tímido y tengo problemas para ir a hablar con otros. No soy el tipo de persona que comenzará la conversación, soy demasiado tímido", lanzó inesperadamente el galo a la prensa.

En esa línea, profundizó diciendo que "Luis, Leo y yo, nos conocemos, ya cenamos juntos y nuestra relación solo puede progresar con el tiempo. Es obvio que lo que puede suceder en el césped solo puede ayudarnos a sentirnos cómodos cuando jugamos".

Finalmente, Griezmann manifestó: "Trato de aprender y entender cómo juegan mis compañeros de equipo. No controlo las carreras de Suárez, Messi y Dembélé, los centrocampistas o mi lateral izquierdo. Trato de entender lo más rápido posible porque el equipo me necesita, pero a veces es difícil. Cuando tengo el balón, me falta confianza para pasar, para disparar a la portería, pero llegará con el tiempo".