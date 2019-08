El esperanzador mensaje de Erick Pulgar a los fanáticos de la Fiorentina: 'Nace un gran equipo'

El mediocampista chileno, Erick Pulgar, subió una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde posa con la camiseta de su nuevo club en Italia, la Fiorentina.

Al respecto, el volante criollo comenzó diciendo que "quisiera agradecer personalmente al Presidente de @acffiorentina que ha querido mucho que esté en este club. Me gustaría agradecer a los fanáticos violas y pedirles que nos apoyen y que juntos nos sentiremos muy satisfechos. Nace un gran equipo".

En esa línea, agregó: "Unirme a esta nueva institución y a este importante proyecto es un gran orgullo y ambición para mí, por lo que acepté venir a esta hermosa ciudad".

"Haré mi mejor esfuerzo como siempre lo he hecho, daré todo de mí en el entrenamiento y en los juegos que jugaré al 110%. Este nuevo club es ambicioso, creyeron en mí y estoy muy feliz de que me consideraran un jugador importante. Solo llevo unos días aquí y me encuentro muy bien con mis compañeros de equipo", añadió Pulgar.

Sobre los desafíos que tiene con su nuevo club, argumentó: "Espero hacer grandes cosas para mis nuevos fanáticos y ayudar a llevar a la Fiorentina a lo más alto".

Finalmente, Pulgar le mandó un mensaje a su ex equipo: "Para Bologna solo tengo buenas palabras de agradecimiento, han sido 4 hermosos años maravillosos, incluso difíciles, especialmente al principio cuando no jugué mucho, no entendí el idioma, los hábitos, etc (...) no fue fácil para un joven de 20 años ser catapultado de Chile a Italia día a día, por suerte desde el primer día que tuve me brindaron una ayuda increíble para cualquier cosa".