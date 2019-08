El duro informe arbitral de Ángelo Hermosilla en contra de Jorge Valdivia

Se podría venir muy oscuro el panorama para Jorge Valdivia en Colo Colo, debido a que el juez del cotejo entre los albos y O'Higgins, Álvaro Hermosilla, detalló en su informe los graves insultos que le propinó el mediocampista antes de ser expulsado del compromiso.

El colegiado fue sumamente detallista sobre las palabras que le dedicó el mediocampista y que le terminó costando la tarjeta roja en el minuto 89' de cotejo.

"Cóbrame una concha de tu madre (...) Hijo de puta, hijo de las mil putas. Vos no vas a ser Fifa nunca, hijo de puta nunca vas a ser Fifa, eres una mierda, eres una mierda concha de tu madre, me cagaste, hijo de puta no vas a ser Fifa nunca", dice el informe que el juez del partido entregó a la ANFP.

De esta forma, ahorá habrá que esperar la resolución que tome el Tribunal de Disciplina, quien podría darle un duro castigo a Valdivia para el resto del Campeonato Nacional.