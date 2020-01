El drama que vive Nicolás Maturana en su retorno a Colo Colo

El mediocampista Nicolás Maturana se encuentra viviendo una delicada situación en su retorno a Colo Colo, debido a que no está considerado para formar parte del plantel.

Según contó Harold Mayne Nicholls, el cuerpo técnico de Mario Salas no tendrá en cuenta a Maturana para esta temporada: “Por eso no fue presentado en la Noche Alba”, dijo el vicepresidente de Blanco y Negro en el Monumental.

AS había consultado en la directiva de Colo Colo por la situación de Maturana hace unas semanas. “Si no contratamos a un extremo, podría tener una oportunidad”, decían. No obstante, la situación cambió en los últimos días, pese a que el jugador estuvo en el segundo tiempo del amistoso ante Coquimbo.

De acuerdo a los dichos de Mayne Nicholls, el representante ya recibió la notificación: “Le hicimos saber al agente que el técnico no lo tiene considerado. Si es que no hay nadie interesado en contar con sus servicios, cumplirá todo el año aquí”.

Días atrás, el jugador había publicado una mensaje en Instagram: “Me quieren aburrir, pero se van a aburrir ellos de tanto que la voy a luchar para lograr mi objetivo. Lo mejor que me dio el de arriba es el nunca rendirme ante la adversidad”

Cabe que destacar que Maturana estuvo a préstamo en Universidad de Concepción el 2019, pero aún le queda un año de contrato en Colo Colo. Ahora, deberá buscar club si es que desea sumar minutos.

As Chile