El drama de la prensa 'charrúa': 'Sueño frustrado: Uruguay fuera de Copa América'

Mientras en Perú todo es alegría, en Uruguay no lo pueden creer. Los "charrúas", uno de los máximos favoritos para quedarse con la Copa América, quedaron fuera de la fiesta de los cuatro mejores del torneo.

Tras el penal que Pedro Gallese le tapó a Luis Suárez, y caer finalmente por 4-5, la prensa uruguaya no dudó en lanzar dardos a su selección, demostrando además su frustración por no poder quedars con el título continental, ese que no consiguen desde Argentina 2011.

"Perú derrotó a Uruguay por penales y se metió en semifinales", escribió el portal Ovación, mientras que Réferi escribió: "Sueño frustrado: Uruguay eliminado de Copa América por penales".