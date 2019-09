El complejo panorama que se podría venir con los dineros del CDF en el caso de que la U baje a la B

Si se mira, en este minuto, la tabla de posiciones del fútbol chileno, se puede apreciar como la Universidad de Chile se encuentra en el 14° puesto con 21 puntos, a solo una unidad de caer en puestos de descenso directo a la Primera B.

Panorama más que complejo para los azules, a quienes le restan nueve partidos para intentar salvar la categoría, y de paso, los dineros de gran parte de los equipos del fútbol chileno, esto, pues en caso de que la U baje a la B, le generaría un severo dolor de cabeza a la ANFP.

Esto porque si los azules pierden la categoría, en prinicipio, seguiría siendo parte del "grupo de grandes" que reciben el 25% de los montos del CDF, pero el 49,4% de lo que recibe el resto de los equipos de la primera división, en vez de ser repartido entre 13 equipos, ahora sería entre 14, lo que significaría una pérdida de $114 millones aproximadamentre por club.

En conversación con El Mercurio, desde Quilín buscaron poner paños fríos a la situación: "es muy precipitado todavía y la posición de la U no lo amerita. No sabemos bien que pasaría, habría que interpretar las bases".

Por su parte, en el CDA se mantuvieron al margen del tema: "no tengo idea de qué pasaría con esas platas. No lo hemos conversado, porque estamos convencidos de que no vamos a descender", aseveró uno de los directores de Azul Azul, Andrés Weintraub.