El arquero de Slavia Praga alega mala actitud del Barcelona: 'Ni siquiera nos dieron la mano'

El Barcelona no pudo conseguir los puntos que quería ante el Slavia Praga en su propia casa y empató 0-0, incapaces de abrir el marcador.

El arquero del Slavia Praga, Ondrej Kola se mostró molesto por la actitud de los jugadores del elenco culé alegando que "Messi y algunos ni siquiera nos dieron la mano. Todos estábamos esperando ansiosos hablar con ellos o intercambiar nuestras camisetas después del partido, pero no se comportaron muy bien", indicó al medio de República Checa Idnez.cz.

Eso si, tuvo buenas palabras para Marc Ter Stegen: "Me detuvo en el túnel y me dijo que no había visto a un portero tan bueno en mucho tiempo y que fue un placer verme jugar con los pies. Para mí fue un premio que un portero como Ter Stegen me esperara al final del partido y me elogiara, me puso la piel de gallina", cerró.