El arquero checo Petr Cech firmó contrato con el equipo de hockey en hielo Guildford Phoenix

Desde el pasto al hielo. Un histórico arquero de la Premier League del fútbol británico fue presentado como refuerzo del conjunto inglés Guildford Phoenix. Lo particular es que se trata de un club de la segunda división de la liga nacional de hockey en hielo.

El portero Petr Cech de 37 años se retiró a mediados de 2019 en el Arsenal Football Club y ahora volvería a cuidar una portería. Informa BBC Sports que el retirado futbolista desde 2004 se convirtió en hincha de su nuevo equipo.

El checo comentó en su presentación que "espero poder ayudar a este joven equipo a lograr sus objetivos. Después de 20 años de fútbol profesional, será una experiencia maravillosa para mí jugar el juego que me encantaba ver y jugar de niño".

El domingo Cech podría debutar ante los Swindon Wildcats, al ser designado el tercer portero. "El fichaje de Petr es enorme para el Phoenix, es un gran tipo que entrena duro y no puedo esperar a verlo hacer su debut", dijo su entrenador Andy Hemmings.

