Eduardo Lobos contra Colo Colo: 'El fichaje de Miguel Pinto no se justifica'

En pleno proceso de pretemporada camino al 2020, los clubes del fútbol chileno siguen su búsqueda de jugadores para conformar sus planteles mirando los desafíos que tendrán el próximo año, donde Colo Colo es quien lleva una pequeña ventaja por los nombres que ya tiene confirmados.

Uno de ellos es el de Miguel Pinto. El exO'Higgins de Rancagua y formado en la Universidad de Chile causó gran revuelo con su llegada a Macul, a tal punto que han pasado las semanas y su fichaje se sigue comentando.

Eduardo Lobos, exportero de los albos comentó la llegada de Pinto a Macul y directamente dijo no entenderlo: "yo siento que Colo Colo no tiene definido una política de contratación de arqueros. Yo siento que el fichaje de Miguel Pinto no se justifica, teniendo a Cortés, Melo y proyectos como Carabalí", aseguró en conversación con DirecTV.

"Hoy hay un déficit de porteros chilenos. Yo siento que no están bien preparados para la competencia de primer nivel", agregó el arquero respecto al nivel de los guardametas chilenos.

Al finalizar comentó que se sigue preparando para ser entrenador: "estuve diez días en Argentina. Tuve la posibilidad de ver la metodología de Eduardo Coudet, Luis Zubeldía, Gabriel Heinze y Mariano Soso. Son tipos muy profesionales. Quiero ser entrenador principal de un equipo", cerró.