Eduardo Acevedo, nuevo DT de Universidad de Concepción: 'Nuestro mayor enemigo es el tiempo'

Universidad de Concepción terminó en último lugar en el último campeonato. Los penquistas cambiaron de entrenador, dejó la banca Francisco Bozán y asumió Eduardo Acevedo.

El nuevo DT uruguayo conversó con Los Tenores sobre los desafíos que tiene en el cuadro del campanil."El mayor enemigo que tenemos es el tiempo, sobre todo si hay una baja de 13 jugadores. He recurrido a grandes amigos uruguayos para escoger los refuerzos, he decidido traer jugadores que he dirigido. El objetivo es salir cuanto antes de esta situación incómoda y después los objetivos grandes que son las copas internacionales, pero lo primero hay que salir de aquí, porque a nadie le gusta estar en este puesto".

Sobre su estilo de juego, Acevedo explicó las características que le gusta plasmar en el fútbol. "Mis equipos se han caracterizado por jugar bien, creo que hay que ser pragmático, está escrito todo lo que yo he hecho, lo que quiero es un equipo que juegue como entrene. Me defino como un técnico trabajador".

Finalmente, el entrenador anticipó lo que será el duelo por las clasificatorias entre la Selección Chilena y Uruguay. "Chile genera un respeto tremendo, y en Uruguay genera muchísimo respesto. Es un tema de momentos, de cómo llegan los jugadores. Uruguay está muy bien, está muy sólido con el Maestro, más allá de que se juega bien o mal, lograr una una columna vertebral fue primordial. Esos procesos son los que avalan el momento de Uruguay", sentenció.