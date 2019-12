Duvier Riascos y su lamento en Universidad Católica: 'No se me brindaron todas las oportunidades'

Duvier Riascos, delantero colombiano que se consagró campeón con Universidad Católica conversó junto a Los Tenores.

En diálogo con ADN Deportes manifestó su alegría tras haber podido levantar el trofeo. "Contento porque se hicieron las cosas bien y pudimos lograr el campeonato".

De todas formas, manifestó su molestia por las pocas oportunidades que tuvo en el torneo. "Siempre vine con la idea de jugar, pero no se me brindaron todas las oportunidades que esperaba tener. Jugué pocos partidos e hice cuatro goles. Pero esperaba jugar un poco más, que me hubiese dado un acto de confianza".

Sobre su retraso a un entrenamiento que generó cierta polémica, Riascos le bajó el perfil. "Dijo que no le parecía la forma, pero me voy tranquilo porque en cada entrenamiento quise ser el mejor".

Riascos manifestó su deseo de haber podido jugar más partidos. "Hubiera querido una continuidad de cuatro o más partidos, pero no la tuve para decir que en verdad la hice mal".

El atacante confesó que no se equivocó al llegar a Universidad Católica. "No fue un error, le cogí cariño a la gente y a los que siempre me apoyaron para que no decayera y no bajara los brazos".

Sobre su gol preferido, Riascos no tuvo dudas, “El que le hice a la U de Chile”; y acerca de su futuro, el colombiano desconoció a algunas ofertas. “Por el momento me iré a vacacionar con la familia”.