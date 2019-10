DT de Manchester United se acordó de Alexis y Lukaku ante la falta de gol del equipo

Tras el empate conseguido ante Arsenal, el DT de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tuvo palabras con respecto a qué es lo que falta en el cuadro de los Diablos Rojos, recordando de paso la estadía de Alexis Sánchez y Romelu Lukaku, hoy ambos en el Inter de Milán.



Luego de la igualdad contra los Gunners, el noruego indicó que "cuando dejamos salir a Alexis y a Romelu, no hay que ser ingeniero aeronáutico para ver que lo siguiente que vamos a fichar es un delantero. Estamos buscando creatividad y goles".

Solskjaer manifestó además que entendió la partida del belga, puesto que no era de interés por parte del europeo seguir en las filas de los Diablos Rojos.



"Era el momento de que Rom (Lukaku) se marchara. Él lo sabía y además, no quería seguir aquí. ¿Qué sentido tiene quedarse con jugadores que no quieren estar aquí? Tampoco tendría sentido haber fichado a alguien del que no estás 100% seguro", dijo.



Cabe decir que Manchester United se encuentra décimo en la Premier League con apenas nueve unidades.