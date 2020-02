DT de La Calera: 'Fluminense es un equipo grande, es el clásico de Flamengo'

En conversación con Los Tenores, el técnico de La Calera, Juan Pablo Vojvoda, anticipó lo que será el debut en Copa Sudamericana ante Fluminense.



Acerca del rival, indicó que "lo hemos analizado y tiene jugadores que he enfrentado antes. Fluminense es un equipo grande, es el clásico de Flamengo y en este periodo no sé si ha estado a la sombra de ellos, pero enfrentaremos a un equipo que quiere responder a su afición".



Vojvoda tampoco quedó ajeno a la situación que atraviesa el país, tras las manifestaciones en distintos estadios.



"No sé si nos ha desenfocado o desconcentrado, pero hay un dejo de preocupación (...). Es un tema de preocupación, pero es nuestro trabajo y tenemos que ser profesionales y en determinados momentos es difícil aislar", afirmó.