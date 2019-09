DT de Barcelona desestimó importancia del penal de Vidal: 'Fue una acción aislada'

Con mucha autocrítica se expresó el DT de Barcelona, Ernesto Valverde, frente a la caída contra Granada, desestimando de paso la importancia del penal que cometió Arturo Vidal y que a la postre fue el segundo tanto del cuadro rival.



A su juicio, lo del formado en Colo Colo "fue una acción aislada. Los teníamos cerca del área, intentando generar peligro. Acumulábamos, pero queríamos que sintieran más agobio. Pasó un poco como en Pamplona. Ha sido una situación extraña. Nuestro juego no ha sido demasiado bueno".



El estratega sostuvo que los resultados están siendo un síntoma de que las cosas no andan bien en Barcelona, pero que él es el primero en asumir las culpas.



"Trato de ser responsable de lo que ocurre. Los actores son los jugadores, los que se equivocan o aciertan, pero el entrenador es el responsable y me siento responsable de lo ocurrido. Puedes ganar o perder, pero cuando pierdes debes merecer ganar y hoy no hemos merecido ganar", dijo.