DT de Argentina: 'Por momentos hicimos cosas interesantes'

Chile y Argentina empataron ayer en un intenso encuentro en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, en Estados Unidos.

El cuadro nacional tuvo un par de ocasiones para marcar a los largo del encuentro y se destacó el buen desempeño de jugadores como César Pinares, Paulo Díaz y la seguridad que le dio al equipo el arquero Claudio Bravo.

Por el otro lado, Lionel Scaloni, entrenador de la albiceleste, evaluó la disputa de manera positiva, indicando que "por momentos hicimos cosas interesantes, por momentos no, pero es propio del cansancio, los chicos vienen con una paliza bastante importante de viajes. Y cuando refrescamos en el segundo tiempo me gustaron los que entraron, sobre todo los más jóvenes, que la idea era que se acoplen y vayan teniendo minutos", señaló el DT de Argentina.

"Intentamos hacer lo mismo de la Copa América, con los tres delanteros arriba, no tienen posiciones fijas salvo Joaquín Correa, que se quedaba por izquierda. Por momentos creo que se jugó bien, tuvimos situaciones con un solo día de trabajo, entrenamos el martes, no me quejo", evaluó Scaloni.

"Me pone contento porque no notaron el peso del partido, un rival muy difícil que juega siempre con el cuchillo entre los dientes contra Argentina, así que estamos conformes", cerró el DT.