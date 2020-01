Don Francisco tras muerte de Kobe Bryant: 'Él decía que hablaba español gracias a Sábado Gigante'

Don Francisco, figura de la televisión chilena y reconocido en toda América conversó con ADN sobre el fallecimiento de Kobe Bryant.

El histórico animador dialogó con ADN Deportes tras la sensible partida del basquetbolista y aseguró que en todo Estados Unidos se le está rindiendo homenajes. "Ha sido una de las grandes luminarias del basquetbol, no hay espectáculo o canal de televisión donde no se comience homenajeado a Bryant".

Sobre la historia que vincula al fluido español del deportista con "Sábado Gigante", Kreutberger entregó detalles. "Él decía que hablaba español gracias a Don Francisco, porque con su esposa veían el programa los fines de semana. El español de él era bastante bueno".

Además confesó que tuvo la oportunidad de conocer a Bryant en medio de un partido. "Una vez que vi un partido de basquetbol lo conocí. Era una gran figura, no recuerdo cuando fue pero jugaron con los Heats. Yo me acerco a él en uno de los entretiempos y alcancé a darle la mano. Él me conocía perfectamente".