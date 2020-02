Dominic Thiem no disputará el Abierto de Argentina

La próxima semana comenzará el ATP 250 de Buenos Aires en Argentina, que este martes recibió una baja importante.

A través de sus redes sociales, Dominic Thiem confirmó que no jugará este torneo porque necesita descansar.

El tenista austríaco viene de perder la final del Abierto de Austrlia ante Novak Djokovic por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4.

El púpilo de Nicolás Massú agradeció la invitación y lamentó no poder participar. "He tenido una gran jornada en Australia, pero a causa de esa gran experiencia me veo obligado a no poder estar en el torneo en Buenos Aires. Estoy realmente muy cansado y necesito descansar para no poner en peligro lo que queda de la temporada. Buenos Aires es una gran ciudad, volveré, sin dudas, puedo prometerlo. Espero que tengan un gran torneo", sentenció.