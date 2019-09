Djokovic tras retirarse del US Open: 'Es muy frustrante hablar de mi lesión'

Sumamente abatido apareció el serbio Novak Djokovic en conferencia de prensa del US Open, tras retirarse en su duelo por los octavos de final frente al suizo Stan Wawrinka por lesión.

Al respecto, lanzó una dura frase: "Sí, la lesión es el hombro izquierdo", la misma que lo tuvo por mucho tiempo alejado de las canchas de tenis. "Desgraciadamente me llegó de nuevo", indicó.

"Felicito a Stan. Es un gran jugador. Realmente le deseo todo lo mejor el resto del torneo. No quiero hablar de mi lesión. Ya lo dije en el pasado y me ciño a eso. No tengo nada más que decir", siguió diciendo el número uno del Ranking Mundial.

Consultado sobre la reacción del público, Djokovic quiso ser conciliador: "No estoy ofendido ni maltratado. No le presto mucha atención a esas cosas. Me gusta respetar a los demás y espero que ellos respeten mi decisión. Mucha gente no sabía por lo que estoy pasando, así que no puedo culparles".

"Esto es frustrante, muy frustrante. Obviamente, no soy ni el primer ni el último jugador que se lesiona y se retira de uno de los eventos más importantes del deporte (...) La evaluación está por venir. Hice muchos tratamientos y diagnósticos diferentes y todo en las últimas dos semanas. Tengo que hacerlos de nuevo y ver cómo reacciona el hombro (...) simplemente sabes y sientes cuando ya no puedes más", cerró el tenista serbio.