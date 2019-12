Directorio de la ANFP definirá el Chile 4 de Copa Libertadores

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, reveló que no se llegó a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Chile en torno a qué pasará con el cupo de Chile 4 para la Copa Libertadores 2020.



De esta forma, adelantó que será el directorio del ente rector del balompié nacional el que definirá qué pasará con ese puesto.



"La decisión no se tomó ni se va a tomar dentro del seno de la Federación del Fútbol de Chile por disposición de ANFA (Asociación Nacional de Fútbol Amateur)", esgrimió Moreno, quien adelantó los pasos que se tomarán.



"Tras más de dos horas reunidos, debido a que ante la negativa expresa de Conmebol de no poder disputar este partido post sorteo de Copa Libertadores y considerando que necesita los ránkinng de los equipos por el fair play deportivo, se tomó la decisión que esta determinación la tome exclusivamente el directorio de la ANFP", dijo.



Con respecto a la decisión del ANFA, Moreno comentó que al no poder disputarse el encuentro entre Unión Española y la U en términos deportivos, se determinó que "no es aplicable el artículo 80 que soluciona este tema porque no se ha podido definir la figura del campeón y vicecampeón. Al no existir esta disposición de la Conmebol, ANFA entiende que al no poder aplicar las bases, la resolución es un tema que le corresponde al directorio de la Asociación".