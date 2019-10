Director general de los Rockets apoyó protestas en Hong Kong y China le mostró su poder a la NBA

La NBA se metió en problemas con China, uno de sus mercados más grandes. El director general de los Houston Rockets, Daryl Morey, tuiteó un mensaje en apoyo a los manifestantes de Hong Kong y provocó la molestia de las autoridades de la potencia asiática.

"Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong", escribió Morey y, a poco de publicar el texto, China suspendió las actividades que tenía previstas con los Brooklyn Nets y la televisión estatal anunció que no retransmitiría los partidos de exhibición de la NBA previstos para esta semana.

"Creemos que cualquier comentario que desafíe la soberanía nacional china y la estabilidad social no entra dentro de la libertad de expresión", dijo la CCTV.

El propietario de los Brooklyn Nets, Joseph Tsai, un multimillonario taiwanés-canadiense, explicó en un mensaje por qué el tuit de Morey era intolerable para el gobierno de Beijing y los chinos. “El problema es que algunos temas son problemas intocables en algunos países, empresas y comunidades”, escribió en Facebook. “El daño causado por este incidente tardará en desaparecer”, afirmó el presidente de los Nets, que se enfrentarán a los Lakers en Shanghai este jueves y dos días después en Shenzhen.

James Harden

James Harden y Russell Westbrook, figuras de los Rockets, salieron al paso y trataron de calmar los ánimos y reconciliarse con China. “Nos disculpamos. Amamos a China. Nos gusta jugar allí”, afirmó Harden en una conferencia de prensa.

La NBA también pidió perdón y aseguró que Morey “ofendió a muchos de nuestros amigos y aficionados en China, lo cual es lamentable”.

Finalmente, fue el mismo Morey el que se retractó. “No tenía la intención de ofender a los aficionados de los Rockets ni a mis amigos en China con mi tuit. Simplemente expresé un pensamiento, basado en una interpretación de una situación complicada, y he tenido muchas oportunidades desde este tuit para escuchar otros puntos de vista”, dijo.}

1/ I did not intend my tweet to cause any offense to Rockets fans and friends of mine in China. I was merely voicing one thought, based on one interpretation, of one complicated event. I have had a lot of opportunity since that tweet to hear and consider other perspectives.

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA.