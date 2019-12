Director deportivo del Inter confirmó que Arturo Vidal está en carpeta para ficharlo en enero

La posibilidad es concretar, pero la realidad es que cada vez es más difícil. La posible partida de Arturo Vidal al Inter de Milan y transformarse en compañero de Alexis Sánchez cada día se complica más ante la negativa del FC Barcelona de liberar fácilmente al volante.

Así lo confirmó este jueves el director deportivo del conjunto "lombardo" al portal español Sport: "es un gran jugador y está en nuestra lista, pero difícilmente el Barcelona se va a desprender de él. Sabemos que no se moverá de allí", reconoció Giuseppe Marotta.

Según el directivo, Vidal fue pedido expresamente por el italiano Antonio Conte para reforzar la zona de mediocampo y por el conocimiento que tiene del volante, a quien ya lo dirigió en su paso por la Juventus.

"Es útil tanto para defender como para revolucionar los partidos si los azulgranas necesitan mejorar el resultado. En la actual plantilla culé no hay ningún otro jugador con estas características, y es por eso que no se va a poner ninguna facilidad para su salida", consignó Sport sobre los motivos que tendría el FC Barcelona para no dejar ir a Vidal.

Al finalizar, Marotta le dio un portazo a los "catalanes" y su intención de llevarse a Lautaro Martínez: "Somos el Inter y no tenemos ninguna necesidad de vender", aseveró el director deportivo de los "neroazurros".