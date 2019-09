Diego Valencia y su amor por Universidad Católica: 'Quiero hacerme un nombre acá'

Diego Valencia, delantero de Universidad Católica confesó sus intenciones de seguir vistiendo la camiseta cruzada por las próximas temporadas.

En diálogo exclusivo con ADN Deportes, Valencia aseguró que su único deseo es poder sellar el título lo antes posible. "Nosotros nos enfocamos en el rival que nos toque en el fin de semana. Si eso nos lleva a salir campeón antes, ideal. No nos interesa el rival, sino que ganar el torneo antes. Me da lo mismo con quien se dé, ojalá que una vez que seamos campeones, podamos seguir aumentando la distancia".

Sobre sus ganas de seguir vistiendo la camiseta cruzada, el delantero confesó que espera poder hacerse un nombre en el club. "Me gustaría poder hacer un nombre primero. Ser titular indiscutido, fortalecerme acá en Católica. Aquí puedo crecer bastante. Me gustaría quedarme un par de años y después salir. Pero claro, me gusta mucho la Liga Española y Bundesliga".

El joven atacante aseguró que tiene definido a sus ídolos. "Mi referente es Robert Lewandoski, en Chile es el Nico Castillo. Lo veía mucho y tengo una buena relación con él, me gusta mucho su estilo de juego. El número 30 en la camiseta es muy importante para mí".

Tras su accidente a mitad de año, Valencia aseguró que siempre tuvo confianza en que iba a retornar a la cancha. "Siempre tuve la esperanza que iba a estar lo antes posible, mi primera pregunta cuando desperté fue ¿cuándo podré volver a entrenar?, así que estoy feliz de estar de vuelta".