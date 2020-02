Diego Valencia: 'El fútbol no está en contra de las demandas sociales'

Universidad Católica ya se prepara para enfrentar a Deportes Antofagasta el domingo de visita.

En conferencia, Diego Valencia comentó lo sucedido en San Carlos de Apoquindo con algunos hinchas que querían que el partido no se jugara. El delantero aseguró que ellos como futbolistas no están en contra de las demandas sociales. "Nosotros como futbolistas estamos en la misma parada que la gente, no estamos de acuerdo con muchas cosas que se han hecho, pero el fútbol no está en contra de las demandas sociales, nosotros como futbolistas apoyamos lo que se exige, siempre y cuando sea de manera pacífica".

Valencia anotó uno de los goles en el triunfo ante O´Higgins, tras juntarse con César Munder. El atacante destacó la asociación que tiene con el cubano nacionalizado chileno."Nos conocemos desde chico en las inferiores, somos amigos fuera de la cancha y siempre hablamos de los partidos y eso dio sus frutos".

Finalmente, el joven delantero comentó la competencia interna que tiene con Fernando Zampedri por el puesto del "9" de la UC. "Obvio que para mí es una responsabilidad que con Zampedri seamos los dos centro delanteros del equipo, estaré diez puntos para cuando el profe me necesite, sea en la banca o desde el principio. Es una obligación para mi estar bien físicamente para lo que me necesite el profe", sentenció.

Cruzados visitarán a los pumas el domingo al mediodía en el estadio Calvo y Bascuñán.