Diego Maradona sumó una nueva derrota con Gimnasia y explotó contra el árbitro del partido

Diego Maradona no ha podido conseguir buenos resultados en su etapa como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, luego de caer por 2-1 ante Talleres de Córdoba.

El equipo del ídolo argentino cayó en los últimos minutos del duelo, tras un cobro penal que encendió la polémica, pues a juicio de Maradona, este no había sido.

Tras el pitazo final, Maradona fue entrevista por la televisión argentina al borde del terreno de juego y criticó con todo el actual del árbitro Hernán Mastrengelo. "Me da bronca. No es así. Yo quiero que el árbitro cobre bien para los dos, y a nosotros nos ganan el partido con ese penal. Es una lástima el árbitro. Pero no se le puede decir nada, porque ya es malo, nació malo y va a morir malo".

El próximo partido será ante River Plate el sábado 28 de septiembre a las 17:45 horas.