Diego Forlán sobre Cristiano Ronaldo: 'era un egocéntrico, nada que ver con Beckham'

El uruguayo Diego Forlán anunció hace poco su retiro del fútbol profesional, a su haber, grandes golazos con camisetas de varios clubes de Europa: Manchester United, Atlético de Madrid e Inter de Milán.

En su paso por Inglaterra, tuvo la oportunidad de compartir camarín con Wayne Rooney, David Beckham y también con el astro portugués Cristiano Ronaldo, con quien el uruguayo hizo una reveladora comparación.

Y es que según el Daily Mirror, Forlán se refirió a CR7 como una persona "egocéntrica en el vestuario, nada que ver con Beckham. Crisitano siempre quería estar junto al espejo. Se pasó un día mirando uno", indicó.

Además, Forlán reveló la pelea entre Beckham y el entrenador del United, en ese entonces, Alex Ferguson, en donde reveló que "fue después de un partido contra el Arsenal en la FA Cup y Ferguson no estaba satisfecho porque Robert Pires subió por la banda y Gary Neville quedó fuera de su posición, y Beckham no le dio cobertura. Cada uno era peor que el otro y ninguno de los dos quería rendirse. Entonces Ferguson le dio la espalda, pero Beckham dijo algo más. El entrenador vio una bota en el suelo y la pateó hacia Beckham. Le golpeó en la ceja. No queríamos creer lo que estábamos viendo y estaban a punto de pelearse. Fue entonces cuando Roy Keane y Van Nistelrooy entraron para separarlos", finalizó