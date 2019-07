Diego Buonanotte: 'Estamos en deuda a nivel internacional con el club y con la gente'

Universidad Católica enfrentará este domingo a Santiago Morning en el partido de vuelta de Copa Chile. El duelo está pactado para las 18:30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

El futbolista cruzado, Diego Buonanotte, conversó en exclusiva con Los Tenores, donde destacó que la dirigencia de Cruzados mantenga al plantel para el segundo semestre. "Siempre es importante que se mantenga la base de jugadores. Se hicieron algunos esfuerzos para que se queden algunos jugadores, para nosotros eso es clave. Estamos enfocados en todo lo que viene. Hay que pelear todos los frentes".

El jugador de la UC aseguró que los objetivos que tiene el club de la franja es conseguir el bicampeonato. "Tuvimos un primer semestre no tan bueno, más allá que pudimos mantener la punta desde un principio. En los dos torneos internacionales no nos fue bien. Ahora hay que apuntar al torneo nacional, a mantener la punta y lograr el objetivo que es nuestro mayor deseo".

La campaña en torneos internacionales de la UC del primer semestre, fue muy similar a la Copa Libertadores 2017, donde quedaron últimos en el grupo. Buonanotte confesó que aún no encuentra explicaciones para ambos fracasos."Fueron dos copas totalmente diferentes, donde se propuso cosas totalmente diferentes y el final fue el mismo. Nos quedamos sin nada, más allá que ahora tuvimos la suerte de ir a Sudamericana y nos haya ido mal también, pero el final fue malo. No estuvimos a la altura, antes decía que la Libertadores 2017 nos pasó por arriesgar todo y nos quedamos sin nada, pero ahora nos faltó buscar los resultados. El final fue igual. No encuentro el problema, la verdad estoy medio complicado porque no sé cuál es el error que cometemos, pero está claro que estamos en deuda con la institución y con la gente nuestra".

El ex jugador de River Plate ha jugado en el campeonato nacional 684 minutos con un gol. Con respecto a su poca participación con la camiseta cruzada, Diego Buonanotte aseguró que se lo toma con calma. "Tengo que saber entender los momentos. A mi edad ya voy aceptando algunas cosas, más allá que no esté de acuerdo. Uno siempre quiere jugar. Yo soy una persona que puedo hablar, decir lo que pienso, pero nunca voy a generar un conflicto. El primer semestre no fue lo ideal para mí, pero siempre intenté entregarme al máximo. Ahora este segundo semestre me ha tocado jugar, en una posición que no es la habitual ni la que más cómoda me queda, pero ya le dije a Gustavo Quinteros que voy a estar a disposición siempre".

Además, el cruzado aseguró que ha madurado y ya no amenaza con irse cuando no juega. "Cuando era chico a lo mejor sí decía si no juego me quiero ir, pero ya no a mi edad 31 años, tengo experiencia y un recorrido importante. A veces puede ser que en un partido me vaya enojado porque no juegue o porque juegue pocos minutos. Pero hay que entender el momento y el esquema del entrenador".

Finalmente, Diego Buonanotte agradeció a Universidad Católica por el cariño que le han hecho sentir y por el apoyo que le entregaron cuando falleció su papá. "Siempre digo que estoy muy agradecido al club por dejarme acompañar a mi familia y a mi padre. Yo devolví con mucho sacrificio y profesionalismo las facilidades que me dio el club. Me llena el corazón cuando la gente canta mi nombre en el estadio".