Diego Armando Maradona desmintió mensaje de su hija: 'No me estoy muriendo para nada'

Gianinna Maradona puso la voz de alerta. La hija de Diego, entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata e ídolo de la Selección Argentina, aseveró a través de duros mensajes que su padre estaba complicado de salud y pidió rezar por él.

La hija de Maradona dijo que: "no se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias".

Ante ello, el "Pelusa" salió al paso de dicha aseveración y de forma tajante dijo que: "Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé", comentó en un video en su cuenta de Instagram.

"Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que está haciendo. Y yo no... ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias", cerró.