Deschamps: 'La TV muestra más la guerra interna de Piñera que la realidad cruda que vive la gente'

El golero de Curicó Unido, Jorge Deschamps, habló este miércoles con Los Tenores de ADN sobre la grave crisis social que ha afectado a nuestro país durante los últimos días.

Al respecto, el meta comenzó diciendo que "la mayoría de los jugadores vienen de un estrato social bajo, que es mi caso también. Mi mamá recibe una pensión de 91 mil pesos mensuales, entonces nadie puede vivir con eso (...) Más que jugadores nosotros somos ciudadanos y hay que hacer algo por eso, tenemos que estar presentes. Hoy podríamos estar cómodos en nuestras casas, ya que no tenemos necesidad. Es por las personas que realmente la están pasando mal en este país.

En esa línea, añadió: "Nosotros como ciudadanos no podemos permitir que personas con 70 u 80 años trabajen en las calles. Ellos ya hicieron su parte de la pega hace muchos años y ahora nos toca a nosotros".

"Esto no está ajeno a nosotros. Ya no está el reggeatón en el camarín, están puestas las noticias, la contingencia, a pesar que la televisión no ayuda mucho para mostrar la realidad cruda que ocurre en algunos sectores, si no que muestran más esa supuesta guerra interna que tiene el señor Piñera", agregó Deschamps.

Finalmente, terminó diciendo que "los que quieran ser parte de este movimiento, tienen que hacerlo, y si uno siente que apoyando las marchas es una forma de aportar, bienvenido sea".