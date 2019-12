Deportes La Serena se reforzó con Gustavo Canales

El ex delantero, Gustavo Canales, fue oficializado este sábado como nuevo refuerzo de Club Deportes La Serena.

El equipo granate, publicó en sus redes sociales la llegada del argentino que se desempeñará en puestos dirigenciales del equipo de la cuarta región, esta sería la segunda vez de Canales en La Serena, después de su paso entre el 2007 y 2008 cuando defendió la camiseta del club.

En su cuenta oficial de Instagram, Canales, se refirió a su llegada a La Serena. "Estoy tomando un desafío difernete que involucra al club que me abrió las puertas a Chile, feliz y motivadísimo para lograr ese ansiado ascenso con Deportes La Serena. Espero poder devolver un poquito de todo lo que me diste granate!", escribió el ex delantero.

Con esto, Deportes La Serena suma su segundo refuerzo en la parte técnica y dirigencial, tras la llegada de Francisco Bózan como el nuevo entrenador de cara a la liguilla por el ascenso a la primera división.

AS Chile