Deportes Iquique se refuerza con ex lateral de Universidad de Chile

Deportes Iquique continúa pensando en la próxima temporada con el objetivo de evitar la parte baja de la tabla y sumar puntos para aumentar su promedio y no descender.

Los Dragones Celestes han asegurado a su octavo refuerzo para el 2020. Se trata del lateral derecho Alejandro Conteras.

El defensa se formó en Palestino y jugó tres años en la tienda árabe. En 2016 llegó a Universidad de Chile, donde salió campeón del Clausura en 2017. Su último club fue O´Higgins de Racangua, donde disputó ocho partidos.

En conversación con el sitio web del club, Contreras confesó sus objetivos personales con la camiseta celeste. "Siempre me ha llamado la atención esta ciudad, este club. Con el llamado del profe me sentí con la confianza de venir hacia acá. Mi objetivo personal es que necesito jugar un poco más, he estado mucho tiempo sin jugar, le daré prioridad a mostrar un buen rendimiento y estar a la altura. Bueno colectivamente me gustaría pelear en la parte alta, clasificar a torneos internacionales y tener un buen grupo. De mi parte, lo daré todo por esta camiseta porque me da la oportunidad de seguir jugando al fútbol".

El futbolista se suma a Álvaro Ramos, Felipe Saavedra, Franz Schultz, Rafael Caroca, Sebastián Zuñiga, Diego Orellana y Michael Contreras.