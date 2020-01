'Deportes con historia': Cristián Arcos desclasificó los momentos más memorables de la Noche Alba

Cristián Arcos dedicó la primera columna del año de "Deportes con historia" en Ciudadano ADN a recordar grandes historias de la Noche Alba.

La tradicional ceremonia en la que Colo Colo presenta a sus nuevas contrataciones acaba de tener su versión 2020, la que "debe ser de las más fomes", según Arcos, que entiende que "no están los tiempos para pirotecnia".

Una ceremonia que se inspira en la Noche Colchonera, en la que el Atlético de Madrid presentaba a sus jugadores. En su época de dirigente, Jorge Vergara asiste a una versión y sugiere 'por qué no hacemos algo parecido en Chile', contó el columnista.

Según recordó Arcos, una de las presentaciones más parafernálicas de la Noche Alba fue cuando el DT brasileño Nelsinho Baptista ¡llegó en helicóptero a la cancha central del Estadio Monumental. El periodista también recordó la primera Noche Alba, en un 1992 con Colo Colo campeón de América, que contó con la presentación de Claudio Borghi "que sumando y restando, debe ser el nombre más bombástico que se ha presentado en una Noche Alba".

El tenor escritor desclasificó un detalle memorable del rito de presentación de jugadores. "Era mula, pero se sentaban y hacían como que firmaban el contrato", dijo, al tiempo que recordó que su compañero Luka Tudor fue presentado en la Noche Alba de 1997 "con tibios aplausos".

Algunos célebres del plantel colocolino no fueron presentados en la Noche Alba: Marcelo Espina en 1995 -año en que no hubo Noche Alba-, Alexis Sánchez y Esteban Paredes. En caso contrario, la ceremonia del 2000 anotó el récord de presentaciones: 15 jugadores, aunque según Arcos de ellos "14 dieron bote".

Según el columnista, en la Noche Alba fútbol y música no se llevan bien. "Al público futbolero cuando tú le metes espectáculos artísticos no pega". Ayer estuvo Américo y "se fue la gente cuando ya no había fútbol". Uno muy recordado es la pifiadera cuando tocó La Ley, provocada porque Andrés Bobe -conocido hincha de la U- lanzó el grito del club de sus amores. Pero según Arcos, la más recordada de todas es Willy Sabor, que tuvo la mala idea de cantar su único éxito: la "Canción del león".