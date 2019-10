Delantero de Unión Española se puso chaleco amarillo para proteger su hogar de manifestantes

Sebastián Varas, delantero de Unión Española tuvo que ponerse chalecos amarillos para proteger junto a sus vecinos el condominio donde reside con su familia en Huechuraba.

El atacante conversó con el diario La Tercera y aseguró que se encontró con gente de frente con una turba masiva. "La vimos un poquito complicada. Fue difícil. Uno no piensa que va a pasar por algo así. Se habían metido a un supermercado. Estábamos organizándonos con los vecinos para cuidar las casas y salimos a la esquina. Nos encontramos de frente con 10 o 15 personas de frente. Venían con palos".

El exdelantero de Everton aseguró que fue gracias a unos "balazos al aire" logró que los manifestante se dispersaran. "Los vecinos salieron a defenderse con palos, armas, con lo que encontramos. A mí, me pilló de sorpresa. Hubo uno que lanzó balazos al aire, con lo que consiguió que ellos se replegaran y arrancaran".

Tras dicho incidente, el jugador se quedó gran parte de la noche protegiendo su condominio en conjunto con los vecinos. "Nos tuvimos que quedar haciendo guardia toda la noche. En la noche no pasó nada. Nos íbamos turnando. Nos quedamos los hombres. La gente nos bajó comida".

Por el estallido social, Varas asegura que la gente se aburrió de que las autoridades no los tomen en cuenta. "Uno ve la tele, hablan de la protesta, pero no se habla de soluciones. No se ve. Uno escucha al presidente y a los ministros y lo único que hacen es dar detalles de violencia y de detenidos. Lo que hacen es meter miedo. Números de violencia, saqueos, detenidos. La gente espera escuchar soluciones".



(Sebastián Varas es el del medio. CREDITOS: La Tercera/Vecinos de Varas)