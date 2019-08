De la Fuente y diferencia con la UC en la tabla: 'Ellos tienen una ventaja, pero no es abismante'

Colo Colo viene de empatar sin goles ante Everton en el estadio Monumental. Los albos quedaron a seis puntos de Universidad Católica, que es el puntero del fútbol chileno.

En conversación exclusiva con Los Tenores, Ronald De la Fuente analizó el resultado ante los viñamarinos y aseguró que están trabajando para que no se repita. "Sin duda que es un resultado amargo, lamentablemente no nos pudimos quedar con el resultado que nosotros queríamos. No era lo que esperábamos, hay muchas cosas que tenemos que ir corrigiendo. Ya estamos trabajando para lo que viene, para que no se vuelva a repetir y quedarnos con el triunfo el día domingo".

Además, el lateral izquierdo del Cacique aseguró que seguramente pelearán contra los cruzados hasta el final. "La verdad es que no nos fijamos en lo que hace Católica, estamos cien por ciento pensando en lo que nosotros tenemos que hacer. Obviamente que por una cuestión de posición, hay una ventaja que ellos tienen, pero no es una diferencia abismante o que diga que el campeonato ya está cerrado. Está recién empezando el torneo, queda mucho, todavía nos toca enfrentarnos a ellos. Estamos totalmente convencidos que, sin duda, vamos a terminar peleando el campeonato junto con ellos".

La gran novedad que tendría Colo Colo sería el retorno a la citación de Esteban Paredes. Ronald De la Fuente aseguró que sería una gran noticia tener nuevamente al Tanque. "Ojalá, Esteban es un referente dentro del camarín como persona y como jugador. Sin duda, para nosotros sería una gran satisfacción tenerlo el fin de semana. Tener a un jugador como Esteban dentro del equipo, es una posición inmejorable".

Los albos enfrentarán este domingo a las 17:30 a Curicó Unido en el estadio Monumental. El ex Universidad de Concepción analizó al próximo rival del Cacique. "Hemos enfrentado varias veces a los equipos de Dalcio Giovagnoli, son unos equipos que se paran muy bien, muy ordenados, muy disciplinados, nos va a costar mucho. Puede que se repita lo que pasó con Everton, de que entremos con un equipo que se repliegue un poco y juega a las contras. Más allá de eso, estamos pensando en lo que nosotros tenemos que hacer y ser capaces de resolver cualquier tipo de situación que nos planteé Curicó".

Finalmente, tras la renuncia de Jean Beausejour a la selección. De la Fuente confesó que le encantaría ser parte de la Roja. "Para mí sería sin duda un sueño ser parte de la Selección. Para ganarme una oportunidad o una posibilidad, tengo que hacer bien las cosas en el club donde estoy, que hoy en día es Colo Colo. Espero retomar el rendimiento que venía trayendo, después de esta lesión me he sentido súper bien. Espero encontrar una regularidad, un buen rendimiento, que me pueda permitir ganarme una oportunidad, si es que así lo decide el técnico de la Selección".