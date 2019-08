David Pizarro: 'Este equipo no te da la tranquilidad de mantener un resultado'

La Universidad de Chile sigue en zona de descenso en el Torneo Nacional y tras el empate conseguido ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, salieron por un punto, pero a la espera de lo que haga Deportes Antofagasta.

En ello, David Pizarro, emblemático exvolante de los azules conversó con Los Tenores y tras el partido analizó la situación que viven los universitarios: "en la cancha se ve un equipo donde defienden cinco y atancan cinco. No existe el mediocampo y eso ya viendo al equipo tan partido como la U, ahora están las respuestas de cómo le marcan tan seguido y con tanta facilidad", partió aseverando.

"No sé si dan la talla (los refuerzos y algunos jugadores), pero verlos en la situación en la que están, la cabeza juega una mala pasada. La gente cantaba hasta el final y hoy eso no sucedio eso", agregó.

Respecto a lo que viene para la U, Pizarro comentó que: "he escuchado por ahí que ganamos tres partidos y te metes en copas internacionales y eso no es así. A nivel técnico la situación está difícil, pero ahora tiene que salir el orgullo de los jugadores por mejorar".

"A la U le falta alguien que maneje los tiempos. Te da la sensación de que este equipo aunque vaya ganando 3-0 no te da la tranquilidad que pueda sacar el resultado adelante", complementó el 'fantasista'.

AL cierre, le dejó un mensaje a los hinchas: "la gente de la U tiene que estar consciente de que la U no jugará como antes, pues se está jugando la permanencia. No puedes pretender salir jugando si los interpretes no están", agregó.