David Henríquez no olvida: 'La final de la Sudamericana la pierdo yo'

La herida del 2006 para los hinchas de Colo Colo parece ya cicatrizada, pero de vez en cuando, alguien se encarga de volver a abrirla. Fue lo que, al parecer, hizo David Henríquez, excapitán de los albos en la recordada final de la Copa Sudamericana del 2006 ante el Pachuca de México.

Aquel torneo, donde el 'cacique' parecía un equipo invencible, estaba a los pies del plantel que dirigía, por ese entonces, Claudio Borghi. Tras empatar 1-1 en el partido de ida jugado en México, la fiesta estaba completamente armada para los hinchas albos en Ñuñoa y así levantar el cuarto título internacional de su historia.

Sin embargo, los aztecas hicieron 'la gracia' y los derrotaron por 2-1 en el césped del coliseo ñuñoino, dejando una de las imágenes más tristes que recuerden los hinchas del 'popular': David Henríquez, capitán de ese equipo, 'lloraba a mares' mientras recibía la medalla del segundo lugar.

"La final de la Sudamericana la pierdo yo, me echo la culpa. Íbamos ganado 1-0 y yo quería marcar el segundo. No he vuelto a ver ese partido", comento el excapitán en el programa "Abrazo de Gol" de CDF.