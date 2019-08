Danilo Díaz: 'Hay un grupo de jugadores que su tiempo ya concluyó en Colo Colo'

Este domingo Colo Colo consumó su segunda derrota consecutiva por el Torneo Nacional y acumuló tres fechas sin ganar y además sin marcar goles. La caída por la cuenta mínima ante O'Higgins aejó aún más al 'cacique' de su lucha por darle caza al líder, Universidad Católica.

En ello, Danilo Díaz, tras el partido, comentó respecto al partido que "no es un equipo de Mario Salas y va a circular, se va a instalar, lo de siempre que cuando los grandes no caminan, es porque les están haciendo la cama al entrenador y yo creo que eso no es así", aseveró.

"Hay un problema de un grupo de jugadores que su tiempo ya concluyó en Colo Colo y es la ley de la vida, es el tiempo, pasa para todos, ya no están para jugar en Colo Colo, están en su última etapa de carrera profesional y me parece que no pueden seguir compitiendo a este nivel", agregó.

Al concluir, el 'Tenor' sostuvo que "hay otro grupo de futbolistas, de los jóvenes, que no están para jugar en Colo Colo. Sus carreras los llevó a jugar en Colo Colo, por un acierto de su representante, porque tuvieron un buen momento en su club de procedencia, pero ese momento no alcanza para jugar en el equipo más popular y mas difícil del país", cerró.